Wetterskip Fryslân: “We houden de situatie ook nu nog goed in de gaten”

Sneek- Wetterskip Fryslân kijkt met een tevreden gevoel terug op de storm Ciara. Het waterschap had van tevoren diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden sluizen gesloten en werd de waterstand verlaagd om extra water op te vangen. En met succes, want het waterschap had de situatie goed onder controle. Dat zegt Peter Lieverding van Wetterskip Fryslân. Omdat de storm van tevoren al werd aangekondigd, kon Wetterskip Fryslân zich goed voorbereiden. Lieverding: “Daardoor konden we de situatie goed in de gaten houden.” Ook maandag houdt Wetterskip Fryslân de boel nog goed in de gaten. “We verwachten nog een waterstand van 2,90 meter bij Harlingen.”

Stormschade aan twee gemalen hield Wetterskip Fryslân zondag ook nog bezig. “Ook onze andere objecten monitoren we om schade te herstellen.” Mensen die schade aan gemalen ontdekken, kunnen dat bij Wetterskip Fryslân melden door te bellen met 058 292 22 22.

Bron: www.omropfryslân.nl