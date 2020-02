Sneek- De wind neemt al aardig toe en zal vanmiddag op haar hoogtepunt zijn. Momenteel zien we aan de kust al een windkracht 9 bft met uitschieters, in onze regio een 7 bft met uitschieters. De windstoten is het grootste probleem vandaag, deze bedragen in onze regio 80 tot 110 km/u, mogelijk bij de overtrekkende buienlijn vanmiddag nog wat sterker. Zo als ik de weerkaarten nu bekijk, komt dit een fractie eerder dan voorzien. Later neemt de wind gas terug, maar we moeten vannacht en morgen toch rekening blijven houden met zware windstoten.

Vandaag is het regenachtig, later in een buiige vorm, verder is er in een bui hagel en een donderklap mogelijk. Temperatuur 11 graden, windrichting zuid/zuidwest tot west. Al met al een ruig dagje, een dag om lekker veilig binnen te blijven.

Dirk van der Meer