Sneek- De storm heeft ook gevolgen voor de thuiszorg in Fryslân. Zo vraagt Thuiszorg Zuidwest Friesland cliënten en medewerkers om mee te denken over alternatieven. De noodzorg gaat sowieso door, maar mensen die een avond zonder kunnen, of die familie over de vloer krijgen, worden gevraagd om creatief mee te denken. Aan medewerkers wordt gevraagd om mogelijk bij cliënten langs de gaan als dat mogelijk is.

Bron: www.omropfryslân.nl