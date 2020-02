Woudagemaal drie dagen onder stoom, publiek welkom

Lemmer – IJs en weder dienende brengt Wetterskip Fryslân het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer drie dagen onder stoom. Belangstellenden zijn welkom van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 februari 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het bijna 100-jarige UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken! Tijdens deze draaidagen ontvangen alle kinderen ook nog een leuk presentje.

Droge voeten

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Het gemaal is in 1920 geopend om het overtollig water vanuit Fryslân in de Zuiderzee, later het IJsselmeer, te pompen. In 1966 kreeg het Woudagemaal versterking van het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden en zo de bedrijfsvoering van het stoomgemaal te kunnen garanderen.

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

Een bezoek aan het Woudagemaal begint in het naastgelegen bezoekerscentrum, waar jong en oud wordt geïnformeerd over de werking van het stoomgemaal en het waterbeheer in Fryslân. De belevingsexpositie, waarvan een spannende 3D-film deel uitmaakt, vertelt het verhaal over cultuur, watermanagement en techniek. Vrijwilligers van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal verzorgen de rondleidingen in het gemaal.

Nieuwe beleving

Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân werken op dit moment aan een nieuwe beleving van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal. Het bezoekersgebied krijgt een nieuwe inrichting en er komen natuurpaden voor een wandeling rond het stoomgemaal. De entree en het kantoor van het bezoekerscentrum gaan naar de twee vrijgekomen dienstwoningen. En de expositie in het bezoekerscentrum wordt deels vernieuwd en aangevuld met de klimaatuitdagingen in het klimaatbeheer.

Open tijdens de ‘verbouwing’

De werkzaamheden voor de nieuwe beleving zijn inmiddels gestart. De verbouwing van de dienstwoningen en de herinrichting van het bezoekersgebied zijn in volle gang. De upgrade van de expositie start in maart, na de draaidagen. Als voorbereiding is de entree alvast verplaatst naar een tijdelijke plek in een van de dienstwoningen. Het gemaal en het bezoekerscentrum blijven tijdens de ‘verbouwing’ open voor publiek.

Beleving klaar met 100-jarig jubileum

De nieuwe beleving is klaar in oktober 2020 met de viering van het 100-jarig bestaan van het stoomgemaal.

Houd voor het laatste nieuws over de draaidagen de website in de gaten:

www.woudagemaal.nl

Openingstijden:

Regulier: dinsdag tot en met zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 13.00 – 17.00 uur.

Gemaal onder stoom: dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 (laatste reguliere rondleidingen circa 16:00 uur).

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk).

Foto: Piet Douma