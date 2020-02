Zondag veel wind

Sneek – Al vast een waarschuwing voor zondag, we moeten dan rekening houden met veel wind, (zeer) zware windstoten van 80 tot 110 km/u en mogelijk bij de passage van een buienlijn in de avond nog iets meer, dit gelet op de weerkaarten zoals die er nu voorliggen. Verder regent het er ook nog eens flink bij, al met al oppassen in het verkeer en mijn advies: hou de weerberichten in de gaten, ik kom morgen op Facebook nog met een update.

Vandaag is het nog vrij rustig bij een zuidoost tot zuidelijke wind. Het zonnetje is erbij en wordt het een graadje of 7. Het voelt wat waterkoud aan.

Komende nacht eerst nog vrij helder en zakt de temperatuur tot dicht bij nul en is grondvorst mogelijk. Later neemt de bewolking toe.

Morgen is het meest bewolkt en in de middag kan hieruit wat lichte regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het een 7 tot 8 graden.

Zoals hierboven geschreven, zondag een ruig dagje. Veel wind uit het zuidwesten en zijn er (zeer)zware windstoten te verwachten. Tevens gaat het regenen, er wordt voor die dag een 15 tot 25 mm verwacht. De temperatuur komt uiteindelijk op een 11 graden uit, een erg zachte dag.

Maandag vallen er enkele buien, buien met naast regen ook hagel en in de nacht naar dinsdag is er ook natte sneeuw mogelijk. De rest van volgende week verloopt ronduit wisselvallig met eerst nog veel wind. Van winterweer is voorlopig geen sprake.

Dirk van der Meer