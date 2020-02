Woonboulevard Sneek omgetoverd tot kinderspeelparadijs

Sneek – Van 5 februari t/m 19 februari is de Woonboulevard van Sneek omgetoverd tot kinderspeelparadijs. De grootste houten treinbaan van Nederland met meer dan honderd houten treinen, wagons en bruggen staat opgesteld op lage tafels om mee te spelen. Gratis en genoeg voor uren speelplezier. Kidsproject is een initiatief van Het Nationaal Modelspoor museum. En dit terwijl papa’s en mama’s rustig rond kunnen kijken in de Woonboulevard.

En alsof dat nog niet genoeg is, kom dan naar het museum om mee te doen aan de Formule Mini-Z racing en probeer Max Verstappen te evenaren. Toegankelijk voor iedereen met een geldig kaartje voor het Modelspoormuseum.

De Formule Mini-Z racing is in het Modelspoormuseum vanaf zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari. We zijn we dan geopend op maandag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op alle andere dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Foto: Janna Blom