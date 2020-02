GrootSneek nieuwe mediapartner Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek – Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) is de ondernemersvereniging van Sneek die de belangen behartigd van het bedrijfsleven, het ondernemersklimaat bevordert, samenwerkingen stimuleert en kennis deelt.

Ondernemend Sneek is op z’n zachtst gezegd dus op vele fronten actief. Zowel in het centrum als in de buitenring van Sneek. Door met enige regelmaat achtergrondverhalen van activiteiten, ontwikkelingen, bestuurders, commissies en/of vrijwilligers onder de aandacht te brengen wil de vereniging meer bekendheid creëren.

Ondernemend Sneek stimuleert met haar activiteiten een bruisend ondernemersklimaat wat een positieve invloed heeft op de werkgelegenheid wat weer goed is voor de inwoners. Daarnaast verrichten zij veel werkzaamheden die bijdragen aan een sfeervolle stad waar wij weer met z’n allen van genieten. Het maandblad GrootSneek wordt huis-aan-huis bezorgd bij zowel ondernemers als inwoners. Voor de Ondernemend Sneek dus een prima podium. We zijn dan ook zeer blij met deze samenwerking, aldus Gert de Lange va de VOS.

Vandaag hebben Gert de Lange namens Ondernemend Sneek en Ying Mellema namens GrootSneek de samenwerking officieel vastgelegd door de contract ondertekening.