Frou de Jong viert verjaardagsfeest groots met een serieuze boodschap

Sneek – Het is alweer de 19e jaar op rij dat Heabeltsje, beter bekend als Frou de Jong, haar verjaardag viert waarvoor alle Sneekers zijn uitgenodigd om haar te feliciteren. En het is net als voorgaande jaren weer één groot feest op e Stienklip, dit jaar wel eentje met een heel serieuze boodschap aan het publiek..

Na een persoonlijke felicitatie bij binnenkomst en een stuk overheerlijke oranjekoek op de maag, wordt het publiek met een hoop bombarie en feestgeruis onthaald door de heren van de Útlopers in de Tüöttenzaal van Theater Sneek. Zij zijn als geen ander weer in staat om het publiek warm te maken voor een échte Sneeker avond vol humor, herkenning, muzikaliteit, dans en theater. En een Sneker Bonte Avond is een Sneker Bonte avond niet zonder een spraakmakend thema aan te snijden, waarin dit jaar eenzaamheid op een fraaie wijze aan het licht wordt gebracht.

Eenzaamheid, er rust nog steeds een taboe op. Toch weet de cast van de Bonte Sneeker Avonden dit thema ijzersterk neer te zetten in een drie uren durende voorstelling. Wanneer Mollie, Swerieus en Wurtel op visite zijn bij Heabeltsje wordt meteen al de toon gezet. Geen aandacht voor elkaar, alleen nog voor de mobiele telefoon. In de muzikale acts van onder meer Tinto en Nienke Gijssen wordt eenzaamheid op een meeslepende wijze vertaald. Ook de keek op Sneek met de kritische kijk van de hoofdrolspelers mocht niet ontbreken. De recente gebeurtenissen in het college, het nieuwe gemeentehuis en Mollie raakt maar niet uitgepraat over de groende deur van het gemeentehuis. Het Bouma pand verdient eigenlijk een betere bestemming, een wolkenkrabber waarin alle senioren van Sneek komen te wonen. Samen met Young Dance Explosion, Jazz-Sectie, de Fraude Jongens, Eelke Lok, Gerk Venema, Edje Surfus en Walter Smink zorgen zij voor een feest der herkenning met een hoop hilariteit.

Al met al weer een sensationele voorstelling door Wiesje Jansma, in het licht en geluid gezet door de vakmensen van Theater Sneek en onmiskenbaar gesteund door vele vrijwilligers voor en achter de schermen. En waar de meeste van ons hun verjaardag slechts één keer per jaar vieren, viert Frou Heabel deze vandaag en morgen nog. Mocht je haar nog willen feliciteren, koop dan snel je kaarten. Op de website van Theater Sneek zijn kaarten te bestellen.