Zondag zeer zware windstoten

Sneek- Even over de verwachte wind op zondag: Het zwaartepunt ligt nu op de zondagmiddag en -avond en de kans op zeer zware windstoten uit een zuidwestelijke richting is nog wat verder toegenomen t.o.v. de voorgaande dagen. In de koers en diepte van het laag is er weliswaar nog kleine een geringe spreiding, maar de kans op zeer zware windstoten van boven de 100 km/uur is nu in het hele land nagenoeg 100%. De kans op windstoten van meer dan 120 km/uur bedraagt nu ca. 50% en een enkele EPS-leden komen nog steeds met uitschieters van boven de 140 km/uur. Na passage van het koufront later op zondagavond draait de wind naar west en neemt weliswaar af, maar de zware windstoten blijven tot en met dinsdag aanwezig. Pas volgende week woensdag neemt de kans op zware windstoten af wanneer de doorstroomde trek rug passeert.

Dirk van der Meer