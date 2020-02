Marianne Thieme komt naar Leeuwarden voor lezing

Leeuwarden-Op zondag 16 februari 2020 geeft Marianne Thieme een lezing over haar nieuwe boek ‘Groeiend verzet’ in het Oranjehotel te Leeuwarden. Marianne Thieme is medeoprichter van de Partij voor de Dieren. Sinds de oprichting in 2002 was zij partijleider. In 2006 werd de eerste politieke partij voor de dieren ter wereld met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer. Na dertien jaar leiding gegeven te hebben aan de Tweede Kamerfractie van de partij, nam Thieme in oktober vorig jaar afscheid van de Tweede Kamer.

De lezing wordt gegeven in de Hofzaal van het Oranjehotel, Stationsweg 4, 8911 AG Leeuwarden.

In ‘Groeiend verzet’ doet Marianne Thieme verslag van de opkomst van het grootste ideologische exportproduct uit de Nederlandse politiek. De redenen om de partij op te richten; de overeenkomsten met de negentiende-eeuwse vrouwenrechtenbeweging en andere emancipatiebewegingen; hoe het is om als activist in het parlement een andere wijze van politiek te bedrijven en hoe je succesvol kunt zijn door vast te houden aan je idealen; en waarom zij ondanks felle tegenstand hoopvol is dat de nieuwe groene revolutie aanstaande is.

Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en het boek te laten signeren.

Inloop: vanaf 13.30 uur Start programma: 14.00 uur

Entree is gratis, maar men moet zich van tevoren wel even aanmelden via deze link: https://friesland.partijvoordedieren.nl/lezing-leeuwarden.

De lezing en aansluitende discussie kunnen ook thuis gevolgd worden via de livestream op: https://www.facebook.com/PartijvoordeDierenFryslan/