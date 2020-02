Súdwest-Fryslân beloont beste duurzame ideeën

Sneek-Súdwest-Fryslân houdt binnenkort een duurzaamheidswedstrijd onder haar inwoners. De beste ideeën om te verduurzamen maken kans op een financiële bijdrage, bedoeld als steuntje in de rug om het idee werkelijkheid te laten worden.

“Onze gemeente staat al bekend om het grote aantal initiatieven van inwoners en verenigingen op het groene gebied”, zegt wethouder Erik Faber. “Dit willen we met de duurzaamheidsprijzen nog verder stimuleren. Want met elkaar staan we voor grote opgaven. Samen de schouders eronder en van elkaar leren. Want duurzaamheid gaat uiteindelijk iedereen aan.”

Deelnemers kunnen in drie categorieën hun inzending indienen: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Medewerkers van de gemeente en hun familieleden (tot tweedegraads) mogen niet meedoen.

Hoe werkt het? Heb jij een idee waarmee je Súdwest-Fryslân duurzamer maakt? De inschrijfperiode start maandag 24 februari via de website www.sudwestfryslan.nl/duurzaamheidsprijs2020. Inschrijven kan tot 1 mei.

In de week van 11 mei komt de onafhankelijke jury bijeen. Uiterlijk 22 mei krijgen alle inzenders bericht of hun idee in de prijzen is gevallen.

Op 29 mei vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek. Meer informatie over de duurzaamheidsprijs en de actievoorwaarden staan vanaf 10 februari op de website. Vragen? Stuur een e-mail naar duurzaamheidsprijs@sudwestfryslan.nl.