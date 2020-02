Sneek-Vandaag naast enkele buien opklaringen, in een bui kans op hagel en windstoten. Vooral vanmiddag worden de opklaringen groter en verlaten de buien onze regio. De temperatuur komt op een 7 graden uit, in een bui lager. Wind west tot noordwest en is meest matig.

Komende nacht daalt de temperatuur bij opklaringen tot dichtbij nul en is er aan de grond vorst mogelijk. Afnemende wind. Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, het blijft droog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het een graadje of 7. Donderdag en vrijdag verandert er niet veel aan het weerbeeld, het blijft droog met overdag een afwisseling van wolken en opklaringen. In de nacht dichtbij nul, overdag rond 7 graden. In het weekend stijgt de neerslagkans, gaat de temperatuur weer in de lift en neemt tevens de wind op zondag flink toe. Dirk van der Meer