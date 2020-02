Bestuursvoorzitter Johan Krul kondigt vertrek bij zorgorganisatie Patyna aan

Sneek- Bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna zal per 1 mei aanstaande de zorgorganisatie verlaten. Krul is sinds november 2015 actief voor Patyna.



‘We kijken met trots terug wat er de afgelopen jaren is neergezet bij Patyna. We zijn Johan zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Patyna heeft gedaan, met name de grote rol die hij gespeeld heeft bij het creëren van één fusieorganisatie. Ook de ambitie om op vernieuwende wijze met elkaar te werken aan fijn wonen en goede zorg in het werkgebied van Patyna was van grote toegevoegde waarde. We hadden Johan nog graag langer als bestuurder van Patyna begroet en zijn verheugd dat hij zich voor de zorg in Friesland blijft inzetten’, aldus Jouke Tamsma, voorzitter van de Raad van Toezicht van Patyna.

Patyna is per 1 januari 2016 ontstaan na een fusie van zorggroep Tellens en Plantein. Na de fusie heeft de nieuwe organisatie zijn koers voor de toekomst bepaald. Onder andere door de vastgoed-portefeuille te actualiseren. Deze maand wordt de eerste paal van de nieuwe Finke in Koudum geslagen en in 2020 worden de deuren geopend van het nieuwe woonconcept voor ouderen, Yfke geheten, in Balk en Wommels. Ook is Thuiszorg Patyna en het Behandelteam Patyna neergezet. ‘Ik ben trots op ruim 4 jaar Patyna. We hebben met alle Patynezen mooie resultaten neergezet.’

Krul maakt de overstap naar Jeugdhulp Friesland. ‘Een andere zorgsector kwam op mijn pad, de jeugdzorg. Met mijn ervaring als oud gemeenteman kan ik in deze sector ‘veel verschil’ gaan maken.’

Patyna is met name actief in het zuidwesten van Friesland. De zorgorganisatie biedt het volledige pakket aan ouderenzorg. Bij Patyna werken 3200 medewerkers.