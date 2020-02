Sneek- In de wijk Tinga, aan de Ligger en de Loper, worden walbeschoeiingen geplaatst. Fotograaf Ankie Rusticus schoot er even een foto van:“Vanmiddag deed ik even een loopje door Tinga en zag dat ze druk bezig waren met walbeschoeiing en dacht, ik maak ff een fotootje voor de internetkrant.”

Foto: Ankie Rusticus