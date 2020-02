Morgen buien

Sneek – Na een wel erg sombere vrij natte zondag, wordt het vanaf woensdag een stuk beter met het weer. Het blijft dan tot het weekend droog met geregeld het zonnetje erbij. In de nacht zou het zelfs aan de grond kunnen vriezen, overdag loopt de temperatuur nog op naar een 5 tot 7 graden.

Vandaag hebben we te doen met bewolking en is er kans op een bui. De wind waait stevig uit het westen, matig tot (vrij) krachtig op het Sneekermeer. Vrij zacht met een temperatuur van 9 graden.

Komende nacht bewolking, ook een enkele opklaring en wordt de kans op een bui groter. De minimumtemperatuur komt rond 4 graden te liggen.

Morgen vallen er buien, in een bui is hagel mogelijk. Later in de middag wordt het stilaan droger en winnen opklaringen terrein. De wind draait van zuidwest naar noordwest en met een graadje of 6 is het wat kouder, een ietwat gure dinsdag.

Vanaf woensdag droger, zonniger en worden de nachten kouder.

Dirk van der Meer