Modelspoormuseum op koers bij Mini-Z formule tijdens de “Pake en Beppe week”

Sneek – Dit jaar staat het Modelspoormuseum tijdens de voorjaarsvakantie van 15 t/m 23 februari weer vol van een bijzondere activiteit met Kyosho Mini-Z radiografisch bestuurbare modelauto’s op de schaal van 1:28. Men kan nu proberen om net als Max Verstappen het eigen racetalent te tonen. Dit in samenwerking met Mini-Z raceclub Wolvega-Oudeschoot. Van 18 t/m 21 februari mogen kinderen bovendien gratis in het museum als zij een pake of beppe meenemen.

“Het is ondertussen al een traditie geworden dat wij iedere vakantie speciaal voor de kinderen iets organiseren”, aldus Jan Willem van Beek, manager van Het Nationaal Modelspoormuseum. “We hebben ook dit jaar weer een prachtige activiteit, al hebben we qua ruimte wel wat concessies moeten doen”.

“De bekende coureur Max Verstappen is ook bij de jongste jeugd een held en wat is er nu leuker om zo’n held eens te willen evenaren?”, vervolgt Jan Willem van Beek. Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen ook spelen met heel veel treinenspeelgoed en nog meedoen aan de museum Elfstedentocht.

De Kyosho Mini-Z serie is populair geworden omdat het de eerste micro raceauto is die bijzonder goed bestuurbaar is. Inmiddels is de Mini-Z serie zeer uitgebreid en worden wereldwijd ook races georganiseerd. Er zijn verschillende Mini-Z modelauto’s waarmee je kunt racen in het museum. De jeugd, maar ook vaders en moeders, pakes en beppes raken nooit uitgekeken.

De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 15 februari en duurt tot en met zondag

23 februari. De pake en beppe actie loopt van 18 t/m 21 februari. Voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen, zie www.modelspoormuseum.nl

Foto: Foto: Mini-Z club Wolvega-Oudeschoot