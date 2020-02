Eigen Energie Coöperatie Top & Twel

Oppenhuizen-Met volle tevredenheid kijkt de werkgroep Top & Twel Duurzaam terug op de informatieavond afgelopen donderdag in It Harspit. Onder grote belangstelling werd er groen licht gegeven voor een op te richten eigen Energie Coöperatie. Een prachtig resultaat voor Top & Twel Duurzaam. Nu er voldoende draagvlak is, wordt er vol enthousiasme doorgewerkt om de Energie Coöperatie voor de zomer van 2020 in onze Mienskip te realiseren. It giet oan!

Een verslag van de informatieavond is te lezen op de pagina van Top & Twel Duurzaam.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/