Stichting schenkt duofiets aan het Bonifatiushuis

Sneek- Tijdens het maandelijkse borreluurtje zijn de bewoners van woonzorgcentrum Bonifatiushuis in Sneek vrijdag 31 januari verrast met een nieuwe duofiets. De duofiets is geschonken door de Stichting Vrienden van het Bonifatiushuis.

Het Bonifatiushuis is erg blij met de nieuwe duofiets, vertelt activiteitenbegeleidster Femke Epema. “We stimuleren onze bewoners zoveel mogelijk om te bewegen. Helaas was onze duofiets kapot. Nu we weer een nieuwe duofiets hebben, kunnen onze bewoners weer lekker met vrijwilligers naar buiten.”

Al jarenlang zet de Stichting Vrienden van het Bonifatiushuis zich in om extraatjes te realiseren van geld dat in de loop der jaren aan het Bonifatiushuis geschonken is als gift of legaat en door donateurs is betaald. In de afgelopen jaren heeft de stichting onder meer een zitterras in de tuin gerealiseerd, een bank in het atrium, de aankleding van de grote zaal aangepakt en een braintrainer geschonken.

Op de foto: mevrouw Van der Pol (bewoner) en dhr. Van Dijk (lid Stichting Vrienden van het Bonifatiushuis)