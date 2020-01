Onderzoek verouderde bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga

Sneek- Rijkswaterstaat is bezig met een onderzoek naar de bruggen van Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. De bruggen over het Prinses Margrietkanaal zijn verouderd en moeten worden vervangen. Rijkswaterstaat geeft aan dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor ‘nieuwe oeververbindingen in de breedste zin van het woord.’ Wat daar precies mee kan worden bedoeld, legt Rijkswaterstaat niet uit.

Vanwege het onderzoek houdt Rijkswaterstaat informatiebijeenkomsten op 3, 5 en 6 februari in respectievelijk restaurant Oude Schouw in Akkrum, dorpshuis ‘t Spantsje in Tjerkgaast en MFC It Harspit in Oppenhuizen.

De bruggen maken deel uit van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, de vaarweg is daarom zeer belangrijk voor containervervoer en voor de noordelijke economie.

Bron: www.omropfryslân.nl