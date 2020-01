Nieuwbouw Finke in Koudum van start met feestelijke handeling

Koudum – Zorgorganisatie Patyna start met nieuwbouw van woonzorgcentrum Finke in Koudum. Op donderdag 13 februari a.s. vieren bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers én dorpsbewoners de start met een feestelijke handeling.

Het programma is als volgt:

15.30 uur – Inloop

16.00 uur – Welkomstwoord door Patyna, de gemeente en het dorp

16.30 uur – Starthandeling (het leggen van de eerste – door bewoners versierde – vloer)

17.00 uur – Hapje en drankje

Een deel van de Finke is inmiddels gesloopt. Er komen vijf kleinschalige wooneenheden waar

40 ouderen met dementie kunnen wonen. Ook komen er twee appartementen voor ouderen, die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. De nieuwbouw wordt in fases uitgevoerd, zodat de bewoners op het terrein van de Finke kunnen blijven wonen. De planning is dat de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.

Kleinschalig wonen en werken

In de nieuwe Finke wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. Dit zorgt ervoor dat dat het verschil met thuis zo klein mogelijk wordt gehouden. Medewerkers en bewoners vormen met elkaar een huishouding waar zelf gekookt, gewassen en schoongemaakt wordt.