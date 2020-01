Geen winterweer te bekennen

Sneek – Winterweer zit er ook komende tijd niet in, integendeel, we belanden komende dagen in zeer zachte lucht. Pas vanaf dinsdag wordt het tijdelijk wat frisser en kan er in de nacht wat grondvorst voorkomen.

Deze vrijdag is gestart met wat opklaringen, lang duurt dit niet, de bewolking neemt weer toe en vanmiddag vanuit het noordwesten weer regen, meest lichte regen. De temperatuur komt bij een meest matige zuidwestelijke wind in de dubbele cijfers, 11 graden.

Komende avond en nacht eerst nog regen, later droger. Minimumtemperatuur 8 graden, erg zachte nacht.

Morgen houden we het met een beetje mazzel tot de avond droog. Het midden en zuiden van het land krijgt wel regen, wij zitten net aan de goede kant daarvan. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en de temperatuur komt weer in de dubbele cijfers, 10 graden.

Zondag start nog droog, in de middag weer regen. Temperatuur 9 graden, wind zuidwestelijk. Maandag is het ook al weer pet met het weer, regen bij 10 graden.

Dirk van der Meer