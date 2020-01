Oppenhuizen- Vanavond organiseert de werkgroep Top&Twel Duurzaam een voorlichtingsavond over een op te richten Energie Coöperatie. In gesprekken over de Energie Coöperatie horen de werkgroeppleden vaak: “Ik heb al zonnepanelen ”of “Ik hoef geen zonnepanelen”. Maar daar gaat het nu niet om. Top&Twel Duurzaam blijft actief. Vanuit de Buurkracht-actie afgelopen voorjaar is een werkgroep ontstaan die in samenwerking met Doarpsbelang zich inzet voor de oprichting van een eigen Energie Coöperatie in Top en Twel. Wat dit inhoudt wordt uitgelegd tijdens de voorlichtingsavond in It Harspit.

Wat is een Energie Coöperatie of wat doet zo’n coöperatie?

Het is de bedoeling om in onze dorpen zelf energie op te wekken door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op It Harspit, op daken bij boerderijen of door het plaatsen van een windmolen.

Deze energie wordt vervolgens geleverd aan EnergievanOns, een kleinschalige energiemaatschappij die stroom ontvangt van de energiecoöperaties uit Friesland, Groningen en Drenthe. In Friesland zijn op dit moment al meer dan 50 energiecoöperaties actief. Diegenen die lid zijn van zo’n lokale coöperatie ontvangen van hen de energie. Door ons, voor ons.

Van de financiële opbrengsten, zeg maar de winst, kunnen we duurzame initiatieven ondersteunen in onze dorpen. Opbrengsten komen dus ten goede aan onze eigen voorzieningen zoals It Harspit, de school en andere, door de leden vastgestelde duurzame doelen.

Wil je meer weten? Bezoek de informatieavond van 30 januari in het Harspit. De leden van de werkgroep en ervaringsdeskundigen geven uitleg en informatie over deze mogelijkheid.

De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

