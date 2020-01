Oplopende temperatuur

Sneek – Vandaag bewolkt, zo goed als droog tot de avond, dit bij een zuidwestelijke wind die meest matig is. De temperatuur stijgt langzaam maar zeker naar een 10 graden in de avond.

In de avond en nacht valt er regen, meest lichte regen. Later wordt het droger, wel blijft het bewolkt. De minimumtemperatuur daalt niet verder dan een 7 graden.

Morgen start bewolkt, maar wel droog. Helaas komt er later in de morgen, begin van de middag, alweer een nieuw regengebied over. Dit is ook weer meest lichte regen. De wind waait uit het zuidwesten en het wordt maar liefst 11 graden, dat midden in de winter die de naam winter bij lange na niet verdient, althans dit jaar tot nu toe.

Kijken we naar het weekend, dan houden we het met een beetje geluk zaterdag droog. Zondag daarentegen volgt opnieuw een regengebied. Is het zaterdag 11 graden, zondag gaan daar een paar graden vanaf.

Dirk van der Meer