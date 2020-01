Ganzendeskundige twijfelt aan ganzenschade

Sneek-Het aantal ganzen dat in de winter naar Nederland trekt, neemt af. Dat laat Sovon Vogelonderzoek weten. Maar dat zie je niet terug in de schade die geclaimd wordt, zegt onderzoeker Dr. Henk van der Jeugd van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En dat is vreemd, vindt hij. Kortgeleden kwam er nog onderzoek naar buiten waaruit bleek dat tegen de tijd dat de boer gras van het land haalt er in acht van de tien gevallen eigenlijk niks meer te zien is van ganzenschade. De schade zou te vroeg vastgesteld worden.

Van der Jeugd is dan ook duidelijk over wat er volgens hem met de schaderegeling moet gebeuren. “Persoonlijk zou ik denken dat met name de compensatie voor schade op grasland wel wat minder kan of misschien zelfs helemaal afgeschaft kunnen worden.”

Vogels blijven hangen

Dat er minder ganzen komen, is in Fryslân al een paar jaar duidelijk. Volgens Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek blijven er op dit moment veel ganzen in noord-Duitsland, maar ook in zuid-Zweden en Denemarken hangen.

Daar is ook genoeg eten te halen waarbij de minder strenge winters een rol spelen. En als de vogels dichterbij hun broedgebied kunnen overwinteren, zullen ze dat niet laten.

