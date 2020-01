Sneek- Als ganzen in V-vorm over het land heen vlogen, zei men vroeger: “Winterweer op komst.” Vandaag de dag is het nauwelijks winter, maar ganzen zijn er des te meer. Daarover gaat de Fryslân DOK: ‘Winterwaar op komst’.

Het aantal overwinterende ganzen in Nederland is sinds de jaren ’70 toegenomen van enkele honderden tot 2,5 miljoen exemplaren nu. Zodra het grasland in ‘gedooggebied’ door de ganzen opgegeten wordt, betaalt de provincie de schade aan de boeren. Nu dat schadebedrag steeds hoger wordt, heeft de provincie bepaald dat er veel ganzen geschoten mogen worden. Wat is de toekomst? Door de klimaatverandering zouden er nog veel meer ganzen kunnen komen. Filmmaker Albert Jensma vraagt aan boeren, wetenschappers, jagers en slagers: Wat doen we met de ganzen, en wat kunnen we ermee?

Fryslân DOK: Winterwaar op komst

1 februari 15.30 uur, NPO2 (Nederlandse ondertiteling, herhaling 2 februari 13.10 uur)

2 februari 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling elk uur)

Download 200128_winterwaar_op_komst.pdf (101.77 KB)