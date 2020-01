Taizé gebedsviering in het Oosterkoor van de Martinikerk Sneek

Sneek- Op zondag 2 februari wordt er weer een Taizé gebedsviering gehouden in het Oosterkoor van de Martinikerk te Sneek. Een Taizé viering is niet gebonden aan een specifiek geloof. In Taizé komen wekelijk duizenden jongeren uit heel de wereld bij elkaar zowel met Rooms Katholieke-, Protestantse- of welke religieuze achtergrond ook. Het is dus duidelijk een oecumenische viering. Er wordt gezongen, geluisterd, gebeden en men is een periode stil. Er is geen preek of overdenking. De kracht van een dergelijke viering zit in het samen elkaar ontmoeten en verbinding te zoeken en vinden. Een ieder is dus van harte welkom.