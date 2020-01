Studenten van ROC Friese Poort Sneek overhandigen een cheque van € 5100,- aan de Roparun

Sneek-Eerstejaarsstudenten van de opleiding Marketing, Communicatie & Evenementen overhandigden op 24 januari een cheque van € 5100,- aan het ROC Friese Poort Roparun team. Dit bedrag hebben de studenten samen opgehaald door het organiseren van een kerstfair op school en een kerstgala in club 1841.

Projectbureau LINK

Jaarlijks zorgt het leerbedrijf Projectbureau LINK dat studenten geld inzamelen voor een goed doel, met het organiseren van het kerstgala en de kerstfair. Vorig jaar mochten de eerstejaars studenten van de opleiding Marketing, Communicatie & Evenementen de kerstfair en het kerstgala organiseren voor de Voedselbank Sneek. Dit jaar gaan de opbrengsten naar de Roparun.

De klas was opgedeeld in verschillende groepen, zodat elke student een onderdeel had waar hij/zij goed in is. Zo zijn er studenten bezig geweest met het schrijven van een sponsorplan, het bijhouden van de communicatiekanalen, het bedenken van leuke acties om extra geld op te halen voor het goede doel en met het uitvoeren van de kaartverkoop voor het kerstgala.

Acties

Tijdens het hele traject hebben de studenten verschillende marketingacties uitgevoerd. Deze acties vonden plaats op de kerstfair, bij de kaartverkoop en tijdens de les. Op de kerstfair werden er oliebollen en andere lekkernijen verkocht en was er een draaiend rad met leuke prijzen. Bij de kaartverkoop werden er kerstkransjes verkocht. Daarnaast zijn er meer dan 200 lootjes verkocht waarmee deelnemers fantastische prijzen konden winnen.

Roparun

De Roparun is een vorm van een estafetteloop met startlocaties in Bremen, Parijs en Almelo. De Roparun heeft een gezamenlijke finish in Rotterdam. Als je meedoet aan deze run bestaat je team uit 8 lopers die gemiddeld 65 kilometer lopen, 2 fietsers en een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan verzorgers, chauffeurs, cateraars en wegkapiteins.

Zelf doet ROC Friese Poort Sneek eind mei mee aan dit grote evenement. Een team van docenten en studenten zal deze uitdaging aangaan. Het team wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Roparun. Het geld wat daarmee wordt ingezameld, gaat naar mensen die met de vreselijke ziekte kanker te maken hebben.

Het Roparun team van ROC Friese Poort Sneek (nummer 374) is nog op zoek naar meer sponsoren om zo een geweldig bedrag te kunnen schenken aan het goede doel. Het team is te volgen via de volgende kanalen:

Website: www.teamroparunrocfriesepoort.nl

Instagram: @roparunrocfriesepoort

Facebook: Roparun ROC Friese Poort Sneek