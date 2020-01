Sneek – Een vrij koude dag beleefden we gisteren en dat merkten ze vooral in het noorden en oosten van onze provincie. Daar viel natte sneeuw bij een paar graden boven nul. In Groningen werd het zelfs tijdelijk wit van de sneeuw, wat overigens weer snel wegsmolt.

Van de winterse perikelen zijn we komende dagen van verlost, de temperatuur gaat in de lift en komt vanaf vrijdag weer in de dubbele cijfers terecht. Fraai weer is het er niet bij, er valt vooral in het weekend geruime tijd regen.

Vandaag vallen er enkele buien, wat korrelhagel is mogelijk, de temperatuur 6 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.

Komende nacht raakt het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur daalt niet verder dan een 4 graden en dat bereiken we al in de avond. De wind neemt nog wat toe in kracht.

Morgen een bewolkte dag, maar denk dat we het wel droog houden. Wat zachter met 8 graden, wind uit het zuidwesten, meest matig.

Dirk van der Meer