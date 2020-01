Regenachtig

Sneek – Viel het gisteren overdag met de regen mee, vandaag valt er neerslag in de vorm van buiige regen. Overigens kan er ook wat hagel voorkomen en moet het verkeer rekening houden met windstoten, 60 tot 80 km/u. Verder gaat de wind toenemen en waait er op het Sneekermeer een matige tot krachtige, af en toe harde wind uit het west tot zuidwesten. In de avond neemt de wind langzaam maar zeker af. De temperatuur ligt rond de 5 graden, in een bui wat lager.

Komende nacht blijft het bewolkt, kleine kans op een bui, 3 graden als minimum.

Morgen is er eerst nog een bui mogelijk, in de middag blijft het droog. De temperatuur komt op een 6 graden uit bij een meest matige westelijke wind.

Donderdag bewolkt, af en toe regen, 6 graden bij een zuidwestelijke wind. Vrijdag vooral in de middag regen, zachter 9 graden bij een zuidwestelijke wind.

Het weekend verloopt ook onbestendig, de regenkans is groot en de temperatuur erg zacht voor de tijd van het jaar, 9 tot 12 graden.

Dirk van der Meer