Meet & Eat: Gastgezin voor een avond op 6 maart 2020  

Sneek- Als gastgezin ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en gaat samen eten. Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want eten verbindt altijd!

Aanmelden als gastgezin.

Stichting Present Súdwest-Fryslân wil met Meet & Eat graag een brug slaan tussen vluchtelingen en inwoners van Sneek en omstreken. Meedoen met Meet & Eat is een leuke en laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen. Eten verbindt; je leert elkaar beter kennen, maar het zal je ook meer begrip opleveren voor situaties en andere culturen. Wij durven je te verzekeren dat je na deze Meet & Eat een bijzondere ervaring rijker bent!

Waarom

Voor vluchtelingen is het erg belangrijk om contacten op te bouwen met mensen van buiten het AZC. Het contact met Nederlanders zorgt ervoor dat ze zich welkom voelen en het gevoel krijgen dat er mensen zijn die om hen geven. Het doorbreekt de dagelijkse gang van zaken (sleur) op het AZC, bevordert de kennis van de Nederlandse taal en zorgt voor een kennismaking met Nederlandse gewoontes. Door mee te doen met Meat & Eat draag je hier direct een steentje aan bij. Hoe bijzonder is dat!

Meet & Eat, hoe werkt het

Als je als volwassenen of gezin een paar vluchtelingen thuis wilt ontvangen aan tafel is dat fijn! Maar ook als een groep kan je deze mogelijkheid aanbieden. Wanneer er in het gastgezin of in de groep geen volwassen mannen zijn, dit graag aangeven op het aanmeldformulier. Daar wordt dan rekening mee gehouden bij het koppelen van de vluchtelingen aan de gastgezinnen.

Misschien vind je het als gastadres ook een beetje spannend. In Sneek hebben we dit vaker georganiseerd, en de reacties waren heel positief. Zowel van de gastgezinnen als van de bewoners van het A.Z.C., die het net zo spannend vinden om bij een wildvreemd gastgezin te komen eten. Hou het laagdrempelig, ook voor jezelf. Ga wandelen of doe spelletjes. Of organiseer dit samen met een aantal andere adressen. Lees hier de ervaringsverhalen.

We gaan uit van een minimum van twee vluchtelingen per gastadres, voor de vluchtelingen is dit prettiger, vooral als ze geen Engels spreken. Dat doen ze lang niet allemaal, het kan dus echt ‘handen en voetenwerk’ worden. Er zijn ook vluchtelingen die al langere tijd in Nederland wonen en soms wel al een beetje Nederlands kunnen. Het is ook mogelijk om een vluchteling gezin te ontvangen. Momenteel verblijven er veel gezinnen, maar ook veel alleenstaanden in het A.Z.C. in Sneek. Ze komen veelal uit Syrië, Iran en Turkije.

Je zorgt als gastadres zelf voor vervoer: om 17:00 uur haal je de mensen op. Heel soms verloopt communicatie moeizaam en loopt de avond niet zo… U bepaalt zelf wanneer u uw gasten weer terug brengt, maar we verwachten ze uiterlijk om 21:30 uur weer terug.

Het COA zal een intekenlijst hanteren, maar deze groep vluchtelingen is niet altijd even afspraakvast. Het kan zijn dat mensen opeens niet meegaan of dat er minder mensen meegaan dan je had gehoopt. We willen vragen om begrip en flexibiliteit. Er kan van alles gebeuren. Als er oorlog is in je geboortestad, ben je ongerust over je familie. Dan kan je zin in eten bij vreemden snel veranderen.

Kook vooral wat je lekker vindt, het is mooi als de mensen kennis maken met Nederland en wat wij eten. Hou er wel rekening mee dat het merendeel van de mensen moslim is, dus serveer geen alcohol en koop halal vlees (dit is vlees wat volgend de islamitische wetten is geslacht). Dit vlees kunt u o.a. kopen bij Mix Market (Antoniusplein 30) en bij de XL AH Stadsfenne. En kook niet teveel! Vluchtelingen blijken niet veel te eten.

We gaan ervan uit dat je als gastadres de richtlijnen v gastadressen hebt gelezen en opvolgt.

Present Súdwest-Fryslân en de lokale werkgroep Meet & Eat is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de inhoud van de maaltijd en het verloop van de eetontmoeting.

Je kunt je tot 24 februari aanmelden voor Meet & Eat op 6 maart.