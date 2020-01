Lichtmonument holocaust verhuist van Bolsward naar Sneek

Sneek-Het tijdelijk lichtmonument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust, verhuist van Bolsward naar Sneek. Daar is Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde te zien van woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 februari, in de hal van het Súdwesthûs aan de Marktstraat in Sneek.

Het monument is door inwoners en belangstellenden te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Súdwesthûs. In de avonduren is het monument van de straatkant goed te zien en zullen de lichtgevende steentjes een bijzonder beeld geven.

Roosegaarde maakte het monument in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. Dit is gelijk aan het aantal slachtoffers van de holocaust in Nederland. De stenen zijn verspreid over meer dan 170 gemeenten.

Met het monument wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei het bewustzijn vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden. En dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Overal in het land worden daarom herdenkingen en vieringen georganiseerd.