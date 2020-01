Bijenkasten op balkon Rabobank Sneek

Sneek- Sinds enkele maanden staan er twee bijenkasten op het balkon van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Rabobank wil hiermee de bij helpen omdat pesticiden, verminderde biodiversiteit, ziektes en parasieten zorgen voor grootschalige bijensterfte. Dit is een zorgwekkende situatie omdat meer dan 30% van het voedsel dat de mens consumeert, voor de bestuiving afhankelijk is van de bij. Zonder de bij is er geen fruit, groente, kleding en/of biobrandstof.

Lokaal het verschil maken

Om aan de stijgende vraag naar voedsel in de wereld te kunnen voldoen, moet de manier waarop we ons voedsel verbouwen, verwerken en eten, veranderen. Wim Nijp, directeur bedrijven Rabobank “Als lokale bank willen wij een bijdrage leveren aan het oplossen van het voedselprobleem. We gaan in gesprek met onze klanten over duurzaam ondernemen en kijken natuurlijk ook naar onze eigen mogelijkheden. We eten in onze bedrijfskantine bijvoorbeeld zo veel mogelijk lokale producten en we zijn heel scherp op voedselverspilling. Een plek beschikbaar stellen voor twee bijenvolken is een mooie aanvulling. En dat de bijenkasten goed zichtbaar zijn vanuit onze kantine legt een mooie verbinding tussen de bij en ons voedsel. We hopen dat meer ondernemers in Sneek en de regio volgen.”

Kennis delen met basisscholen

Elk jaar biedt Rabobank een beperkt aantal basisschoolleerlingen de mogelijkheid om de bijen te bezoeken. Een imker vertelt op het balkon over het leven en de belangrijke taak van de bij. Rabobank wil op deze manier de jeugd leren over het belang van een gezonde bijenpopulatie in Nederland.

Lokale imker gezocht

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland zoekt een biologische imker die voor het bijenvolk wil zorgen en zijn of haar kennis wil overdragen. Voor meer informatie kunt u mailen naar Communicatie.sneek-zwf@rabobank.nl