Benefietwedstrijd Unis Flyers bedreigde weidevogels

Sneek- Op 1 februari aanstaande wordt door ijshockeyclub Unis Flyers een benefietwedstrijd gespeeld waar onze bedreigde weidevogels centraal staan. Tijdens deze competitiewedstrijd spelen de Unis Flyers deze avond daarom in een speciaal shirt. Normaal is er een adelaar aanwezig op het wedstrijdshirt. Deze wordt eenmalig vervangen door een kievit/ús ljip. Er wordt door de mensen van de Unis Flyers een aantal speciale acties georganiseerd. Bijvoorbeeld een puckgooiwedstrijd: Er worden in totaal 60 pucks verkocht die in de rust na de eerste periode op het ijs worden gegooid.

De winnaar is degene die de puck het dichtst bij de middenstip weet te krijgen. Na de wedstrijd worden de unieke wedstrijdshirts in de Thialf Business Club geveild, die voor deze gelegenheid voor iedereen toegankelijk is. Ook kunnen er posters van de spelers met dit unieke shirt worden gekocht. Alle opbrengsten van deze acties komen ten goede aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Deze stichting is opgericht vanuit de BFVW en heeft tot doel agrarische natuur te bewaren voor de toekomst. Het eerste project is “Murk Nijdam”. Deze skriezeboer wil zijn land op termijn aan ANF overdragen om zijn levenswerk voor het nageslacht te bewaren.

​Deze avond zal tevens de start zijn van een crowdfundingcampagne van ANF. Bekende en minder bekende Friezen zullen in deze campagne verklaren dat ze vierkant achter de weidevogels staan. Dit door letterlijk 1 of meerdere vierkante meters van Murks weidegrond te adopteren. Deze campagne is een samenwerking tussen ANF en de NDC, bekend van onder andere de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

​Het bestuur van de BFVW wil daarom alle vrijwilligers van de aangesloten vogelwachten de gelegenheid geven bij deze bijzondere benefietwedstrijd aanwezig te zijn.

De wedstrijd Unis Flyers – Antwerp Phantoms wordt gespeeld op 1 februari a.s. (aanvang 20.00 uur) in Thialf. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor vrijwilligers van onze aangesloten vogelwachten tegen een aantrekkelijke prijs. Normaal kost een losse ticket voor een wedstrijd € 11,50. Maar met behulp van een speciale kortingscode (Benefiet2020) krijgen vogelwachters eenmalig € 2,= korting. Er kunnen kaarten worden besteld op ww.vanplan.nl.

​Het bestuur van de BFVW zou het geweldig vinden op zaterdag 1 februari a.s. vele vogelwachters in Thialf te mogen begroeten. Het aantal kaarten is beperkt, dus bestel snel want OP=OP.

Met vriendelijke groet, Bond Friese VogelWachten (BFVW)