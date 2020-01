Sneek – Kregen we gisteren eindelijk weer eens de zon te zien, dat zal vandaag en morgen helaas weinig tot niet lukken. Afgelopen nacht is het gaan regenen en ook vandaag moeten we met regen rekening houden. Tussendoor is er een droge periode, wel blijft het bewolkt. Met een graadje of 9 is het weer erg zacht voor de tijd van het jaar. Wind zuidwestelijk, vanmorgen meest matig, vanmiddag afnemend.

Komende avond en nacht blijft het bewolkt en regenachtig, minimumtemperatuur 6 graden.

Morgen neemt de wind flink toe uit het zuidwest tot westen, matig tot krachtig met uitschieters. Het regent in de morgen, in de middag meer het buienscenario en is er in een bui kans op hagel. Dit doordat de bovenlucht tijdelijk kouder wordt. Op neushoogte wordt het een 5 graden. Later op de dag is er vanuit het westen een opklaring mogelijk.

Woensdag eerst bewolkt en kan er nog een bui vallen, in de middag meest droog. Een matige tot vrij krachtige westelijke wind, temperatuur 6 graden.

De dagen daarna blijft het onbestendig, wel gaat de temperatuur omhoog en bereikt in het weekend weer de dubbele cijfers.

