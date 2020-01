Indrukwekkende muzikale Holocaust herdenking in Bolsward

Bolsward- Afgelopen zaterdag was er een muzikale herdenking van de Holocaust in de Martinikerk Bolsward. Bijzonder was de komst van het Holocaust monument, LEVENSLICHT van Daan Roosegaarde. Dit eenmalige lichtmonument is vanaf zaterdagavond nog 5 dagen in Bolsward te bezoeken. Gastsprekers van de avond waren Sonja Holtz, Peter Jorna en leerlingen van het Marne College. Burgemeester Jannewietske de Vries was namens de gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig.

Muziek door het Frysk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra, Vocaal ensemble Eljakim en Rooms Katholiek koor Cantus Deo onder leiding van Erwin de Ruijter.

Sopraan, Christel van Bockxmeer

Organiste, Boudien Janssen – Terbraak

Adell Trio, Gypsy Ensemble. Met Tsjawo Adell op sologitaar, Moro Adell op ritmegitaar en Janusch Hallema op contrabas en zang.