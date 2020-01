Gwendolyn Rice uit Sneek doet mee aan ‘Is dat RAAR?’

Sneek- 25 kinderen (7-12 jaar) uit Sneek hebben gisteren meegewerkt aan de professionele videoclip voor het nieuwe nummer ‘Is dat RAAR?’ van rapper Flinke Jongen. De opnames vonden plaats op OBS de Master in Sneek. Het was echt geweldig! De kinderen hebben met veel enthousiasme geacteerd, gezongen en gedanst.

Gwendolyn Rice (12) Seinen mee heeft gewerkt aan het schrijven van dit lied en het refrein zingt. Aanstaande donderdag (30-1) treedt ze live op bij de lancering van het spel ‘Is dat RAAR?’. Gwendolyn is junior-ambassadeur van dit spel en was als zodanig verbonden aan de organisatie. In totaal hebben meer dan 350 kinderen meegewerkt aan de ontwikkeling van dit bijzondere spel met name door te testen. De Master in Sneek is één van de scholen waar volop getest is.

‘Is dat RAAR?’ is een spel voor kinderen met én zonder beperking van 7 tot 13 jaar. Met het spel ga je in gesprek over wat je meemaakt in het leven en wat je daarbij voelt en denkt. Het spel wordt in De Week van Het Vergeten Kind feestelijk gelanceerd, op 30 januari 2020 in Hilversum en op 6 februari 2020 in Borne. Natuurlijk zijn kinderen daarbij van harte welkom! Want het spel is voor én door hen gemaakt. Ruim 350 kinderen door heel Nederland en zelfs België hielpen de afgelopen anderhalf jaar met adviseren, testen en beoordelen.

Begrip voor elkaar

Het spel heeft een bord met verschillende thema’s, zoals School, Familie, Gezondheid, Vrienden, Vrije Tijd, Thuis, Hulp en Dromen. Door kaartjes met daarop verschillende opdrachten, stellingen, vragen en foto’s ga je met elkaar in gesprek over wat jij vindt en voelt. Natuurlijk hoor je dan ook verhalen van andere kinderen. Je ontdekt dat de ander helemaal niet zo raar is als je misschien dacht. En zelf blijk je eigenlijk ook best mee te vallen.

Feestelijke lancering

‘Is dat RAAR?’ wordt gelanceerd op 30 januari in de Bibliotheek van Hilversum, vanaf 14.30 uur, en op 6 februari in het Kulturhus in Borne, vanaf 10.30 uur. Rapper ‘Flinke Jongen’ heeft samen met Gwendolyn uit Sneek een speciale rap gemaakt én een videoclip. Iedereen is welkom bij deze feestelijke lancering, waar ‘Is dat RAAR?’ natuurlijk ook volop gespeeld kan worden. Voor meer informatie en om je aan te melden bezoek je https://debagagedrager.nl/2020/01/15/lancering-is-dat-raar/

Een Steekje Los? een eigenwijs spel

‘Is dat RAAR?’ is gebaseerd op ‘Een Steekje Los?’, een spel voor volwassenen over psychische gezondheid en kwaliteit van leven en om vooroordelen bespreekbaar te maken. Dit spel heeft diverse innovatieprijzen gewonnen en wordt ingezet bij diverse gelegenheden, gespreksgroepen, in buurtcentra, op school, thuis, in de hulpverlening etc. Al vele jaren is er vraag naar een juniorversie. Stichting De Bagagedrager heeft deze het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld. Dit spel is mede mogelijk gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma, Stichting Kinderpostzegels, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Agis Innovatiefonds, Bureau Herstel Mediant, Socialrun, Nationale Jeugdraad en Kids4Dreams. Meer informatie: website van De Bagagedrager en www.eigenwijsspel.nl