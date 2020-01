Proef met nieuwe techniek moet kademuren Looxmagracht in zijn geheel demonteren

Sneek – Op de Looxmagracht was tot dusver nog niet zo gek veel te zien (behalve dan de gerooide bomen), maar vrijdag was er toch wel enige beweging.

De gemetselde kademuur, een Rijksmonument, is al een tijdje toe aan een grote renovatie. De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Na een onderwateronderzoek bleek de onderhoudsstaat van de kade slechter dan gedacht. Om verdere schade zoveel mogelijk te beperken, moest er een nieuwe techniek aan te pas komen.

Afgelopen vrijdag werd daarom een proef gedaan om te proberen de kademuur in zijn geheel te demonteren. Middels een kraan met een speciaal ontworpen grijparm is gekeken of een deel van de 180 meter lange kademuur in segmenten gedemonteerd kan worden.

Het is nog niet heel erg spannend wat er gebeurde; alleen bepaalt dit wel de verdere aanpak.