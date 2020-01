Weekend met tweedeling

Sneek – Aan het saaie bewolkte en grijsweertje, lijkt volgende week een eind te komen. We komen dan weer in de ban van depressies met af en toe veel wind. Er zou zelfs in de nacht naar woensdag wat winterse neerslag kunnen vallen doordat de bovenlucht tijdelijk kouder wordt, voor de rest blijft het anti-winterweer.

Voor vandaag, komende nacht en morgen kan ik kort zijn, bewolkt, er kan af en toe wat gemiezer uit de bewolking vallen, verder niet veel wind uit het zuidwesten. De temperatuur zowel vandaag als morgen 5 a 6 graden, komende nacht een minimum van 2 graden.

In de nacht naar zondag klaart het op en kan de temperatuur weer eens een keertje naar het vriespunt dalen.

Zondag zien we eindelijk weer de zon, ook drijven er nog wolken over. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig en de temperatuur komt rond de 7 graden uit. Later op de dag volgt meer bewolking.

In de nacht naar maandag en ook maandag zelf, valt er geregeld regen. Tevens neemt de wind toe uit het zuidwesten en wordt het die dag een graadje of 8.

Dirk van der Meer