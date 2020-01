Poiesz doneert € 50.626,67 aan het Ouderenfonds

Sneek- Het Ouderenfonds kan aan de slag: met de geweldige opbrengst van de donatie-aanbieding kunnen zij onze ouderen in het Noorden een onvergetelijke dag bezorgen! Uit handen van commercieel manager Richard Poiesz en manager Marketing en Communicatie Jan Hoitema, kregen zij van Poiesz Supermarkten het fantastische bedrag van € 50.626,67 uitgereikt.

De donatie-actie voor het Nationaal Ouderenfonds

Het doel van de donatie-actie was duidelijk: eenzame ouderen in het Noorden samenbrengen én een onvergetelijk dagje uit bezorgen! Met de donatie-actie die plaatsvond tijdens de herfst heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elk verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan het Ouderenfonds. Ook het statiegeld kon in de herfst via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft de actie een geweldig bedrag opgebracht: €50.626,67.

Eenzame ouderen een dagje uit in het Noorden

Het totaalbedrag krijgt een goede bestemming: het Ouderenfonds organiseert van de opbrengst dagjes uit in het Noorden. Zo kunnen onze ouderen uit het Noorden bijvoorbeeld varen door de Weerribben of een dagje uit naar het strand van Ameland. De uitjes zullen plaatsvinden in de lente van dit jaar. Kijk voor meer informatie op www.ouderenfonds.nl

Op de foto, v.l.n.r.: Richard Poiesz, Corina Gielbert (directrice), Daan Krijger (Fondsenwerver zakelijke markt) en Jan Hoitema.