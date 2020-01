Saai grijs weertje

Sneek – Er was geen opklaring te bekennen afgelopen 24 uur, het was grijs en vochtig, althans in Sneek. Ging je richting Oost-Groningen, dan kwam je in zonnig weer terecht. Daar vroor het dan ook afgelopen nacht, hier bleef het kwik ver boven nul.

Dit weerbeeld zien we ook vandaag terug in onze regio, grijs, bewolkt, af en toe gemiezer. Nee, je word door dit soort weertype er niet vrolijker van. De temperatuur 6 graden bij niet al te veel wind uit het zuidwesten.

Komende nacht en morgen zien we weinig verandering. Bewolkt, grijs, af en toe gemiezer bij niet al te veel wind. Komende nacht een minimum van 3 graden, morgen opnieuw een 6 graden.

Ook zaterdag bewolkt, zondag eerst wat opklaringen, later op de dag regen.

Volgende week trekt er geregeld een storing over met regen, ook waait het af en toe stevig. Blijvend vrij zacht winterweer.

Dirk van der Meer