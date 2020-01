ROC Friese Poort start nieuwe opleiding: Junior Business Controller Docent

Sneek-In augustus 2020 start ROC Friese Poort met een nieuwe opleiding: Junior Business Controller. In plaats van een opleidingsmanager of directeur, nam een docent het voortouw voor de opleiding. Nel-An Gaasbeek, docent bij ROC-Friese Poort in een jaar tijd de nieuwe opleiding. Op dinsdag 7 januari heeft Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de opleiding geaccrediteerd.

Snelle, technologisch ontwikkelingen zorgen ervoor dat traditionele financiële beroepen zoals boekhouder verdwijnen. Voorheen moest een boekhouder bankafschriften invoeren, tegenwoordig is dit steeds meer geautomatiseerd. Dankzij scan- en herkenapparatuur verloopt de boekhouding veel efficiënter. Bedrijven vragen daardoor een ander soort kennis en vaardigheden dan enkele jaren terug. De financiële markt vraagt dat je meer kennis hebt van rapporteren en analyseren Hierdoor zijn sommige opleidingen in de financieel administratieve richting minder relevent geworden. Cross-over: opleiding van deze tijd Docent Nel-An Gaasbeek voorzag deze trend en ontwikkelde een zogenaamde cross-over opleiding. “Hierin werd ik 100% gesteund door mijn collega’s. Ook zij zien dat deze opleiding aansluit bij de actuele praktijk van de financiële wereld”, vertelt Nel-An. De opleiding Junior Business Controller heeft facetten uit verschillende domeinen: juridisch, IT, logistiek en administratief. “Ik heb heel brutaal Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gemaild. Ik stelde hen de vraag: Wat moet er gebeuren om de financiële opleidingen toekomstbestendig te houden? Ze waren wel verbaasd dat een docent dit oppakte en geen directeur of opleidingsmanager. Dat hadden zij nog niet eerder gezien.” Passie leidt tot resultaat Nel-An kwam in contact met een enthousiaste beleidsadviseur. “Deze adviseur heeft mij ertoe aangezet om een cross-over te ontwikkelen.” De eerste maanden deed ze dit in de avonduren en haar vrije tijd. “Ik heb een enorme passie en drive voor het onderwijs en mijn studenten. Ik doe dit graag en heb er veel tijd en energie inzitten. Ik was dan ook enorm blij en opgelucht toen we het verlossende telefoontje kregen dat de opleiding geaccrediteerd is.” De opleiding verhoogt de kansen voor studenten op de arbeidsmarkt, maar ook in de doorlopende leerlijn naar het Hbo.

Hybride leerweg De nieuwe opleiding is ontwikkeld samen met het bedrijfsleven, hbo’ers en alumni van ROC Friese Poort. “De opleiding werkt veel met simulaties en projecten. Bijvoorbeeld door te trainen met rapportage systemen. School biedt studenten de theoretische ondersteuning. Op stage krijg je de vaardigheden onder de knie. De concrete invulling van het juridische aspect van deze opleiding vullen we pas in tijdens de stage. Omdat dit per branche verschilt. Zo krijg je jouw eigen hybride leerweg.”

Lesmateriaal Op dit moment is Nel-An druk bezig om lesmateriaal te laten ontwikkelen. Dit doet ze samen met Boomberoepsonderwijs en Uitgeverij Codenamen Futurum. Samen met Stichting Praktijk Leren ontwikkelt ze de praktijksimulaties. Bovendien werkt ROC Friese Poort samen met ROC van Twente om deze cross-over vorm te geven. “Met de goedkeuring en daarmee de accreditatie alleen ben je er nog niet”, vertelt Nel-AN. “We zijn op de goede weg. Nu moeten we de puntjes op de i zetten zodat we kunnen starten met een klas vol gemotiveerde studenten die klaar zijn voor de toekomst. Dan is dit project echt geslaagd,” sluit een glunderende Nel-An af. In augustus 2020 kunnen studenten starten met de opleiding Junior Business Controller op de vestigingen in Drachten en Sneek van ROC Friese Poort.