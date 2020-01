Fotograaf Niels de Vries uit Sneek: derde plaats Zilveren Camera

Sneek- De Sneker fotograaf Niels de Vries heeft derde plaats behaald in de categorie ‘Personen in het nieuws’ van de Zilveren Camera. Hij deelt het bericht op zijn Facebookpagina: Super blij derde plaats Zilveren Camera in de categorie: Personen in het nieuws – seriefoto serie over Minister Cora van Nieuwenhuizen op Terschelling Ramp containerschip MSC Zoe

Personen in het nieuws – serie

1. Linelle Deunk, De Laatste Schuilplaats – Veteranen

2. Arie Kievit, Jules Deelder wordt dit jaar 75

3. Niels de Vries, Het woord ‘ecologische ramp’