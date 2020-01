Sneek – Grote verschillen momenteel in het kleine Nederland. Terwijl wij hier in Sneek met bewolkt, af en toe gespetter en vrij zacht weer zitten, vriest het op dit moment in Limburg bijna 4 graden. Ook is daar mist aanwezig die de wereld een wit aanzien geeft door rijp, dat niet alleen, op een enkele plek is het wat wit door uitsneeuwde mist.

Het blijft vandaag bewolkt in Sneek en ondanks een hogedrukgebied in de buurt, kan er zelfs af en toe motregen vallen. Pas later op de dag vanuit het noorden enkele opklaringen. De temperatuur komt bij een zuid tot zuidwestelijke wind op een 8 graden uit.

Komende nacht opklaringen, maar dan kan zich weer mist of laaghangende bewolking vormen. Minimumtemperatuur 2 graden, wat grondvorst.

Morgen start mogelijk met mist of laaghangende bewolking, verder ook opklaringen afgewisseld door bewolking. Bij een zwakke zuidwestelijke wind wordt het een 7 graden

Voorlopig blijft de winter op verre afstand, blijft het meest bewolkt met later weer kans op regen en zien we de temperatuur eerst rond 6 graden liggen, later stijgt ze tot dubbele cijfers.

Dirk van der Meer