Sneek- Gerda Bijker-Bos, we publiceerden hier al vaker foto’s van haar, was afgelopen weekend weer op Safari bij de Griene Dyk. Een waar eldorado voor natuurliefhebbers. Gerda maakt een aantal prachtige natuurfoto’s, waarbij die van de Zilverreiger er toch wel uitsprong. De natuur is soms keihard en meedogenloos: Eten en gegeten worden!

Foto: Gerda Bijker-Bos