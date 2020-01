Tiende editie Sneker Filmwinter trekt meer bezoekers dan ooit

Sneek- De jubileum editie van de Sneker filmwinter die van 18 tot 21 januari plaatsvond, trok maar liefst 5020 bezoekers. Ruim meer dan de 4500 van de vorige editie. De Sneker Filmwinter begon in 2010, en trok toen 1700 bezoekers, daarna volgde een jaarlijkse groei.

De jubileumeditie kende een bijzondere terugblik op 10 jaar filmwinter. Zittende en vertrokken bestuursleden kozen elk hun favoriet uit de afgelopen 10 jaar. Daarnaast vormde het bezoek van Martin Koolhoven, die de opening verrichtte en op vrijdag een live editie van zijn programma Kijk van Koolhoven verzorgde een hoogtepunt.

Elk jaar wordt het publiek gevraagd de films te waarderen. Dit jaar ontstond zo de volgende top 10:

Capharnaum 9,5

Sorry We Missed You 9,4

Ask Dr. Ruth 9,4

Den Skyldige 9,4

Im Labyrinth des Schweigens 9,3

Claire Darling 9,3

Broken Circle Breakdown 9,3

Locke 9,3

Wild Rose 9,3

Veearts Maaike 9,2