Sneek – Actueel hebben we met een sterk hogedrukgebied te maken, 1045 mb. Helaas ligt dit op een ongunstige positie en geeft dit geen winterweer, wel een rustig weerbeeld met in de nacht kans op wat (grond)vorst, overdag 6 tot 8 graden bij niet al te veel wind.

Verder ziet en zag het voor de winterliefhebbers er niet goed. Oorzaak zijn de vele hogedrukgebieden die boven Zuid-Europa liggen en lagen en bij een ons een westelijke stroming in gang houden. Ook de koude uitstroom van poollucht welke over het oosten van Canada naar het zuidoosten de Oceaan opstroomt helpt daarbij niet echt. Hooguit dat we af en toe wat vorst in de nacht hebben, voor de rest blijft het huilen met de pet.

Vandaag zien we naast wat zon sluierbewolking, in de middag neemt de bewolking op lager niveau toe, het blijft droog. Met een meest zwakke zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 6, normaal voor de tijd van het jaar.

Komende nacht opklaringen en wolken, kleine kans op mist en in een opklaring daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Morgen start mogelijk met mist, verder wolkenvelden en heeft het zonnetje het moeilijk. Bij een zwakke, af en toe matige zuidwestelijke wind wordt het opnieuw een 6 graden

Woensdag weinig verandering, alleen komt de temperatuur een paar graden hoger uit.

Dirk van der Meer