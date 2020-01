Makkum viert 75 jaar vrijheid met elkaar

Makkum- Koninginnevereniging Makkum, Doarpskrite Makkum, muziekvereniging Hallelujah, Comité Dodenherdenking Makkum, alle koren uit Makkum, solisten en vele vrijwilligers zijn al geruime tijd met elkaar bezig een onvergetelijk programma in elkaar te zetten vanwege 75 jaar vrijheid.

Van 7 april tot en met 5 mei 2020 besteedt ‘Makkum 75 jaar vrij’ op grootse wijze aandacht aan herdenken én vieren. De openlucht muziektheatervoorstelling Sherry Brandy op 17, 18 en 19 april is één van de hoogtepunten tijdens deze maand. Tal van andere activiteiten voor jong én oud vullen het programma. Ook de drie basisscholen in Makkum worden uiteraard niet overgeslagen.

Unieke samenwerking

In de Tweede Wereldoorlog is veel gebeurd en ook in Makkum was veel leed. Zeker in de maand van de bevrijding – op 18 april 1945 werd Makkum bevrijd – vielen nog vele doden in het vissersplaatsje. Makkum werd als laatste dorp van Friesland bevrijd.

De Makkumers staan graag stil staan bij het feit dat zij al 75 jaar in vrijheid leven. Bijzonder is dat velen (verenigingen, vriendengroepen, stichtingen, commissies, clubs en individuelen) hun steentje willen bijdragen, in welke vorm dan ook. Een unieke samenwerking, die een warm gevoel geeft en veel saamhorigheid in het mooie Makkum.

Sherry Brandy

Sherry Brandy is een muziektheatervoorstelling waar momenteel – onder leiding van regisseuse Tineke Attema – druk voor wordt gerepeteerd. Het doel van de voorstelling is om een stukje Makkumer geschiedenis door te geven aan de volgende generatie. Omdat wij nooit mogen vergeten dat er mensen gestreden hebben en gevallen zijn voor onze vrijheid. De samenwerking tussen diverse verenigingen én de samenwerking tussen jong/oud, is daarnaast bijzonder te noemen. Er samen iets moois van maken, dat is het uitgangspunt.