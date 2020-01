Laatste levensfase centraal tijdens symposium Patyna

Sneek-Zorgorganisatie Patyna organiseert op donderdag 23 januari a.s. een symposium voor haar medewerkers over palliatieve zorg. Dit betreft de zorg in de laatste levensfase. Er komen twee bekende sprekers: Carlo Leget en Sander de Hosson.

De aandacht voor palliatieve zorg is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zorgmedewerkers

en familieleden vinden het moeilijk om in gesprek te gaan over de laatste levensfase. Vooral als het gaat om iemand met dementie. Terwijl het heel belangrijk is om bespreekbaar te maken wat iemand in de laatste maanden belangrijk vindt en graag wil.

Carlo Leget

Carlo Leget is werkzaam als hoogleraar in Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast heeft hij diverse boeken geschreven. Hij is de grondlegger van het diamantmodel, een gespreksmodel voor de palliatieve zorg.

Sander de Hosson

Sander de Hosson is longarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Hij schrijft onder andere columns voor de Leeuwarder Courant. In 2019 heeft Sander de Elisabeth Kubler-Ross penning gekregen van VPTZ Nederland. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de palliatieve zorg in Nederland.

Het programma van het symposium

12.30 – 13.00 uur – Inloop

13.00 – 13.15 uur – Welkomstwoord

13.15 – 14.15 uur – Spreker Carlo Leget

14.15 – 14.45 uur – Pauze en informatiemarkt

14.45 – 15.30 uur – Workshops

15.30 – 16.30 uur – Spreker Sander de Hosson

16.30 – 17.00 uur – Afsluiting

Het symposium vindt plaats in de Baptistenkerk in Sneek (Selfhelpweg 22).