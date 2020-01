Nieuw bedrijf in Oppenhuizen “Handig Enzo” recyclet pallethout en maakt er mooie, betaalbare producten van

Oppenhuizen – ‘Handig Enzo’ is een nieuw bedrijf(je) aan de P. Walmastrjitte 12 in Oppenhuizen. Gea Oost en Wietse Minks recyclen pallethout om er nieuwe producten van te maken. Oude spullen en materialen krijgen zo weer een nieuw leven. Er zijn met name woondecoraties te vinden voor binnen en buiten. Stoer, robuust, degelijk. Ook leuk om cadeau te geven.



Om de producten te kunnen maken zijn Gea en Wietse altijd op zoek naar pallethout. Hebt u houten pallets liggen waar u niks mee doet? U kunt de pallets altijd langs brengen in de P. Walmastrjitte of op laten halen. Er wordt weer wat moois van gemaakt voor een betaalbare prijs.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even op de Facebookpagina van Handig Enzo. Een website is nog in de maak.

