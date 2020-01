Computercursus voor het uitbreiden van computervaardigheden in Kimswerd

Kimswerd – Op maandag 27 januari start in Kimswerd een serie van drie avonden voor iedereen die zijn of haar computervaardigheden wil uitbreiden. De volgende onderwerpen staan centraal: Excel; Computeronderhoud (o.a. bestanden ordenen, back-up maken, pc opschonen, systeemherstel) en Veiligheid (o.a. antivirus en antimalware, wachtwoorden, spam & phishing, cookies, veilig internetten onderweg, privacy & veiligheid op Facebook en apps). Rondom elk onderwerp wordt een groepje gevormd dat begeleid wordt door een deskundige. Er is veel ruimte voor individuele vragen. De drie avonden vinden plaats op maandag 27 januari, 3 en 10 februari van 19.30 tot 21.30 uur in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A, 8821 LC Kimswerd. Deelname kost € 6,- per avond. Aanmelden kan via wapkimswerd@hotmail.com. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Computerclub Kimswerd.